Jürgen Panis kehrt zum LASK zurück

Fast 200 Spiele bestritt Jürgen Panis für den LASK - mehr als für jeden anderen Klub. Nun kehrt der Ex-Teamspieler als Trainer zurück zum Verein.

Wie der LASK verkündet, wird die Klublegende neuer Co-Trainer bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte. Der 50-Jährige unterstützt damit Andreas Wieland.

Zuvor war Panis Co-Trainer bei der SV Ried. Es ist nicht seine erste Trainerstation beim LASK. Von 2012 bis 2014 war der frühere Mittelfeldspieler als Jugendtrainer engagiert.

Panis möchte "Erfahrung an die Youngsters weitergeben"

"Es freut mich, wieder an meiner alten Wirkungsstätte zu sein, wo ich viele schöne Momente erlebt habe. Die Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, möchte ich den Youngsters weitergeben und sie gemeinsam mit dem Trainerteam, das mich super aufgenommen hat, weiterentwickeln", wird Panis in der Pressemitteilung des LASK zitiert.