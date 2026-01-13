NEWS

Staatliche Maßnahmen gegen Aubameyang und Co. aufgehoben

Die FIFA drohte dem afrikanischen Staat mit harten Sanktionen.

Die staatlichen Maßnahmen gegen die Fußball-Nationalmannschaft von Gabun und Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang nach ihrem vorzeitigen Ausscheiden beim Afrika Cup wurden aufgehoben. Das gab der Fußballverband von Gabun am Montag bekannt.

Nach dem Vorrunden-Out und Niederlagen in den Spielen gegen Kamerun, Mosambik und Titelverteidiger Elfenbeinküste suspendierte die Regierung des zentralafrikanischen Landes am 1. Jänner das komplette Team vorläufig.

Zudem sei damals aufgrund einer "schändlichen Leistung" beschlossen worden, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Aubameyang aus dem Team zu entlassen. Zwei Wochen später ruderte der neue Sportminister Paul Ulrich Kessany zurück und hob die Maßnahmen auf.

Das hat einen bestimmten Grund. Der Fußball-Weltverband sieht staatliche Eingriffe in die Führung von Verbänden nicht gerne, Gabun hätte somit eine wohl harte Strafe gedroht.

