Wacker Innsbruck zieht offenbar einen neuen Stürmer an Land!

Der frisch gebackene Aufsteiger in die Regionalliga West verpflichtet laut Informationen des "Kurier" einen Ex-U-21 Teamspieler der Schweiz.

In den letzten Wochen wurde in Innsbruck Ausschau nach einem neuen Goalgetter gehalten - die Suche soll jetzt beendet sein. Albin Krasniqi vom Schweizer Erstligisten FC Winterthur unterschreibt wohl beim Regionalligist. Der 22-jährige Stürmer durchlief den Nachwuchs des FC Basel und feierte 2023 im Trikot von St. Gallen sein Debüt in der Schweizer Super League.

Nachwuchs vom FC Basel und U-21 der Schweiz

Krasniqi lief auch für das Schweizer U-21-Nationalteam auf und stand zuletzt bei Winterthur unter Vertrag, kam dort aber vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Nun konnte sich Wacker mit dem Stürmer verstärken, der demnach bereits den Medizincheck absolviert haben soll. Der 22-Jährige konnte in 62 Spielen in der dritten Schweizer Liga 25 Treffer verbuchen und kam auf 14 Einsätze und einen Treffer in der höchsten Schweizer Super League.

Aktuell hat der Offensivmann noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.