Österreichs U21-Nationalteam feiert im Test gegen Lettland einen knappen 1:0-Erfolg.

In der Wiener Neustädter ERGO-Arena bringt ein später Treffer von Moritz Wels (85.) den Sieg in einer über weite Strecken überschaubaren Partie.

Letten-Lapsus ermöglicht Wels-Tor

Im Verlauf des Spiels kommen die Gäste zu zwei gefährlichen Kontermöglichkeiten, die aber ungenutzt bleiben. In Hälfte zwei wird Österreich nach mehreren Wechseln immer besser, speziell Wels sorgt nach seiner Einwechslung für viel frischen Wind.

Sein Goldtor fällt nach einer Flanke, die ein lettischer Verteidiger per Kopf klären will, aber den Ball verfehlt. So rutscht dieser zu Wels durch, der aus spitzem Winkel trifft.

Am Dienstag wartet Ungarn

Damit siegt Österreichs U21-Team auch im zweiten Spiel unter Neo-Teamchef Peter Perchtold. Im März gelang bei seinem Debüt ein 2:0-Erfolg über die Schweiz.

Das nächste Testspiel, ebenfalls in Wiener Neustadt, steigt am Dienstag (18 Uhr) gegen die Altersgenossen aus Ungarn.

Ranked: Die schönsten ÖFB-Trikots der letzten 30 Jahre