Nächster Sieg! ÖFB-U21 bleibt unter Perchtold makellos

Österreichs neues U21-Nationalteam (Jahrgang 2004 und jünger) darf mit breiter Brust in die im September beginnende EM-Qualifikation gehen. Die Truppe von Neo-Teamchef Peter Perchtold feiert im dritten Spiel seit Neuformierung den dritten Sieg.

Am Dienstag-Abend werden die Altersgenossen aus Ungarn in Wiener Neustadt mit 3:1 (1:1) besiegt, nachdem vor vier Tagen ein mühsamer 1:0-Sieg über Lettland errungen wurde. Im März konnte man die Schweiz in einem Testspiel mit 2:0 schlagen.

Österreich ist von Beginn an die bessere Mannschaft, in Führung gehen aber die Ungarn. Zalan Vancsa bedient nach einem Konter per Außenrist Balazs Bakti, der zum 1:0 für die Gäste vollendet (23.).

Der rot-weiß-rote Ausgleich lässt allerdings nicht lange auf sich warten: Nach einem schönen Spielzug bleibt ein Stanglpass von David Puczka vor den Füßen von Zeteny Jano liegen und der in Ungarn aufgewachsene Burgenländer besorgt den Ausgleich für Österreich (27.).

Perchtold: "Einstand, wie ich ihn mir vorgestellt habe"

Nach Seitenwechsel sind die jungen Österreicher noch gefährlicher und erzielen rasch das 2:1. Nach einer weiteren guten Kombination kommt Jano erneut zum Abschluss, trifft Mitspieler Luka Reischl und der Niederlande-Legionär bringt die Kugel etwas glücklich per Ferse im Tor unter (60.).

Das 3:1 ist schließlich unter anderem das Produkt zweier Einwechselspieler. Joker Oluwaseun Adewumi setzt an der rechten Flanke zu einem Dribbling an und bedient Reischl in der Mittel, der uneigennützig für den eingewechselten Dijon Kameri abtropfen lässt und der Salzburger stellt auf 3:1 (73.).

In der EM-Qualifikation bekommt die Perchtold-Elf es mit Weißrussland, Belgien, Dänemark und Wales zu tun.

"Ich finde, wir haben es heute nach dem Rückstand gut gemacht, waren in den Duellen griffiger als noch gegen Lettland und haben so am Ende absolut verdient gewonnen", so der Teamchef in "ORF". "Das ist natürlich ein Einstand als Teamchef, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich sehe uns gerüstet für die Quali."

