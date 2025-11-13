Der nächste Anlauf beginnt!

Mit einer klaren Mission startet das ÖFB-Nationalteam am Samstag gegen Rumänien in die WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 (in unserem LIVE-Ticker ab 20:45 Uhr >>>).

Denn die ÖFB-Kicker möchten endlich die lange Sehnsucht einer ganzen Nation beenden und Österreich zur ersten WM-Endrunde nach 28 Jahren führen.

Grund genug, um einen historischen Blick auf Österreichs letzte erfolgreiche WM-Quali, die in der Endrunde 1998 in Frankreich mündete, zu werfen.