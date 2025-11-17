Konrad Laimer: Ein Mann für alle Fälle

"Das war die beste Linksverteidiger-Performance im Nationalteam seit Christian Fuchs", raunte ein Kollege auf der Pressetribüne.

Es wäre eine Untertreibung, zu schreiben, Konrad Laimer habe überzeugt. Der 28-Jährige hat bei seinem ersten Auftritt als Linksverteidiger im ÖFB-Team begeistert.

Bestnoten auf Zypern

73 Prozent der LAOLA1-User gaben ihm nach dem 2:0-Sieg auf Zypern die Bestnote 1 (die er auch in der LAOLA1-Einzelkritik bekam), 22 Prozent bewerteten ihn mit 2. Nur ein paar Scherzbolde fanden die Vorstellung des Salzburgers nicht überdurchschnittlich gut.

"Er hat das fantastisch gemacht! Ein unglaublicher Spieler", schwärmt auch Goalie Alexander Schlager.

Rangnick musste nicht lange überlegen

Angesichts der Sperre von Phillipp Mwene musste sich Teamchef Ralf Rangnick auf der Position links in der Vierer-Abwehrkette etwas überlegen. Lange nachzudenken brauchte er aber offenbar nicht.

"Er hat bei den Bayern schon einige Spiele links hinten gespielt. Deswegen war es für mich schon die ganze Woche über klar, ihn dorthin zu stellen", sagt der Teamchef.