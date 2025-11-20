Österreich AUT
Japan JPN
Morgen 13:30 Uhr
Diese TV-Sender zeigen den ÖFB im Viertelfinale der U17-WM
Bei einer aus ÖFB-Sicht historischen U17-WM ist der Sprung ins Halbfinale möglich. So kannst du das Match gegen Japan im TV verfolgen.
Bislang kam eine österreichische U17-Auswahl noch nie über die WM-Vorrunde heraus.
Bei der U17-Weltmeisterschaft in Doha steht das ÖFB-Team hingegen schon im Viertelfinale. Dort trifft die Stadler-Truppe auf Japan (Freitag, ab 13.30 im LIVE-Ticker >>>).
Wer die Partie live vorm TV verfolgen will, hat nun sogar die Auswahl. Sowohl Sky als auch der ORF übertragen das Viertelfinale der Österreicher live. Der Pay-TV-Sender bietet das Match sogar als kostenlosen Live-Stream auf der eigenen Webseite an.