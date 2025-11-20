Österreich Österreich AUT
Japan Japan JPN
Morgen 13:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

U17-Team peilt im WM-Viertelfinale den sechsten Sieg an

Die ÖFB-Elf kämpft gegen Japan um den Halbfinal-Einzug und setzt wieder auf defensive Stabilität.

U17-Team peilt im WM-Viertelfinale den sechsten Sieg an Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs U17-Nationalteam will als erste Nachwuchsauswahl des ÖFB seit 18 Jahren den Einzug in ein WM-Halbfinale schaffen.

Nach fünf Siegen in fünf Partien beim Turnier in Katar steht die Elf von Hermann Stadler schon im Viertelfinale, wo es am Freitag (ab 13.30 im LIVE-Ticker) gegen Japan geht. Österreich baut dabei wieder auf seine kompakte Defensive.

Kompensiert werden muss der Ausfall von Stürmer Dominik Dobis, der im Achtelfinale einen Kreuzbandriss erlitten hat.

Kreuzbandriss! Verletzungsschock im ÖFB-U17-Nationalteam

Eine "unglaubliche Performance" sah Stadler beim 4:0 gegen England. In fünf Partien in Doha hat Österreich 14 Tore geschossen und nur eines - beim 4:1 gegen Neuseeland - kassiert.

Ndukwe: "Ein einziges Tor kann reichen"

"Wenn wir hinten dicht machen, kann uns schon ein einziges Tor reichen, um zu gewinnen. Gerade in K.o.-Spielen kann das entscheidend sein", betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe.

Japan schaltete in der K.o.-Phase Südkorea und Nordkorea aus. Gegen die Nordkoreaner kamen die Japaner im Achtelfinale im Elferschießen weiter.

Prödl sieht Liga in der Pflicht

2007 stand Österreich bei der U20-WM in der Runde der besten vier Teams. Es ist der größte Erfolg des ÖFB auf Nachwuchsebene. Einer der damals in Kanada dabei war, hofft nun auf ein nachhaltiges Signal.

Sebastian Prödl erinnerte an zuletzt aufgekommene Diskussionen über zu wenige Talente in der Bundesliga. "Ich glaube, wir können jetzt einen Schulterschluss schaffen: Talente müssen früher Chancen bekommen. Das Potenzial ist da", betonte der Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams.

Schaffen Kapitän Jakob Pokorny und Co. den Aufstieg, würde im Halbfinale der Sieger der Begegnung zwischen Italien und Burkina Faso warten.

Mehr zum Thema

Kreuzbandriss! Verletzungsschock im ÖFB-U17-Nationalteam

Kreuzbandriss! Verletzungsschock im ÖFB-U17-Nationalteam

ÖFB-Team
25
"Unglaubliche Performance": Stadler schwärmt über ÖFB-U17

"Unglaubliche Performance": Stadler schwärmt über ÖFB-U17

ÖFB-Team
9
Diese TV-Sender zeigen den ÖFB im Viertelfinale der U17-WM

Diese TV-Sender zeigen den ÖFB im Viertelfinale der U17-WM

ÖFB-Team
3
Nach Gala gegen England: U17 will "nächsten Schritt gehen"

Nach Gala gegen England: U17 will "nächsten Schritt gehen"

ÖFB-Team
14
U19-Teamchef Scherb: "Diesen Rückenwind müssen wir alle nutzen!"

U19-Teamchef Scherb: "Diesen Rückenwind müssen wir alle nutzen!"

Fußball
1
Vertrags-Verlängerung von Rangnick: Die wichtigsten Punkte

Vertrags-Verlängerung von Rangnick: Die wichtigsten Punkte

ÖFB-Team
15
Herzog: So wird das ÖFB-Team bei der WM "nicht brillieren"

Herzog: So wird das ÖFB-Team bei der WM "nicht brillieren"

ÖFB-Team
39
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Sebastian Prödl Ifeanyi Ndukwe Nordkorea Hermann Stadler Jakob Pokorny U17-Nationalteam Dominik Dobis