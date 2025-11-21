NEWS

Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining

Der Salzburg-Stürmer trainiert nach langer Leidenszeit wieder mit der Mannschaft und äußerte sich zu seiner Situation.

Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erfreuliche Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg!

Wie der Klub verkündet, ist Karim Konate nach langer Verletzungspause wieder zurück im Mannschaftstraining. Ein Jahr lang musste der Ivorer wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen.

Die schwere Verletzung zog sich Konate nach 16 Minuten beim 0:5 in der Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen zu.

Konate will "bald" wieder am Platz stehen

Vor wenigen Tagen erklärte der 21-Jährige bereits im Interview auf der Vereins-Webseite der "Bullen": "Jetzt bahnt sich endlich Schritt für Schritt das Comeback an, und das ist ein unglaublich schönes Gefühl!"

Teile des Teamtrainings kann der Stürmer bereits bestreiten. Nun hofft Konate, "dass ich schon bald zu 100 Prozent im Tritt sein kann und dann auch die ersten Minuten sammeln darf."

Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26

12. LASK
11. FK Austria Wien

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

Bundesliga
7
SIXPACK geknackt! Rapid-Fan darf sich über Million freuen

SIXPACK geknackt! Rapid-Fan darf sich über Million freuen

Bundesliga
13
Kehrt Alex Grünwald zur Austria zurück?

Kehrt Alex Grünwald zur Austria zurück?

Bundesliga
11
Blau-Weiß Linz schreibt schwarze Zahlen

Blau-Weiß Linz schreibt schwarze Zahlen

Bundesliga
10
Sturm setzt Spatenstich für neues Nachwuchszentrum

Sturm setzt Spatenstich für neues Nachwuchszentrum

Bundesliga
14
DFB-Star fällt vorerst aus

DFB-Star fällt vorerst aus

Premier League
1
U17-WM LIVE: Viertelfinale Österreich - Japan

U17-WM LIVE: Viertelfinale Österreich - Japan

ÖFB-Team
13
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Karim Konate Kreuzbandriss FC Red Bull Salzburg