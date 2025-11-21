Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining

Erfreuliche Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg!

Wie der Klub verkündet, ist Karim Konate nach langer Verletzungspause wieder zurück im Mannschaftstraining. Ein Jahr lang musste der Ivorer wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen.

Die schwere Verletzung zog sich Konate nach 16 Minuten beim 0:5 in der Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen zu.

Konate will "bald" wieder am Platz stehen

Vor wenigen Tagen erklärte der 21-Jährige bereits im Interview auf der Vereins-Webseite der "Bullen": "Jetzt bahnt sich endlich Schritt für Schritt das Comeback an, und das ist ein unglaublich schönes Gefühl!"

Teile des Teamtrainings kann der Stürmer bereits bestreiten. Nun hofft Konate, "dass ich schon bald zu 100 Prozent im Tritt sein kann und dann auch die ersten Minuten sammeln darf."