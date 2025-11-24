Österreich Österreich AUT
Italien Italien ITA
Heute 14:30 Uhr
NEWS

U17-WM heute: Halbfinale Österreich - Italien

Geht der Erfolgslauf von Österreichs U17-Nationalteam in Katar weiter? Die letzte Hürde auf dem Weg ins Finale heißt Italien. LIVE-Infos:

Gelingt Österreichs U17-Nationalteam bei der WM in Katar der Einzug ins Finale? Diese Frage beantwortet sich ab 14:30 Uhr (LIVE-Ticker >>>) - Gegner im Halbfinale ist Italien.

Italien ist, gemeinsam mit Österreich, das einzige Team, das im laufenden Turnier alle sechs Spiele gewinnen konnte. Zuletzt nahmen die Italiener die Hürde Burkina Faso mit einem 1:0. Die ÖFB-Auswahl buchte das Halbfinal-Ticket mit einem 1:0-Erfolg über Japan.

Mit Italien bekam es Österreich erst Mitte Oktober im Zuge der finalen Vorbereitungen auf die WM zu tun. Beim Länderspiel-Doppel konnten zwei Siege eingefahren werden (2:1, 1:0).

Halbfinale Österreich - Italien im LIVE-Ticker:

