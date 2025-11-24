WM-FINALE! Österreichs U17-Team besiegt auch Italien

Es ist geschafft! Österreich besiegt Italien und steht im Finale der U17-WM in Katar.

Matchwinner ist wieder der 17-jährige Kärntner Johannes Moser, der mit seinen Turniertoren sieben (57.) und acht (93.) die alleinige Führung in der WM-Schützenliste übernimmt.

Für Österreich ist es ein historischer Erfolg, war doch zuvor in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. Die Österreicher sind das einzige Team, das alle Partien im Laufe des Turniers gewinnen konnte.

Im Finale im Khalifa International Stadium, das Platz für 45.000 Zuschauer bietet, wartet nun am Donnerstag der Gewinner der Partie zwischen Brasilien und Portugal (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Italien startet besser in die Partie

Italien startet zu Beginn engagiert in die Partie und findet zunächst besser ins Spiel. Bereits in der dritten Minute hat Campaniello mit einem Weitschuss die erste Gelegenheit.

Danach hat Mambuku für Italien die Führung am Fuß. Sein Abschluss nach einer Hereingabe in der 12. Minute geht nur knapp über das Tor.

In der 27. Minute wird Österreich erstmals gefährlich: Jozepovic probiert es mit einem Weitschuss, den aber Torhüter Longoni parieren kann.

Italien drängt, Österreich kompakt

Kurz vor der Pause drängt Italien weiter auf die Führung: Zuerst kann Mambuku eine kurz ausgespielte Ecke nicht verwerten (37.), kurz darauf trifft Luongo den Ball im Sechszehner nicht richtig (38.).

Österreich steht defensiv kompakt und lässt nicht viel zu. Nach vorne konnten die jungen Österreicher bisher aber nur wenige Möglichkeiten kreieren.

Nach Seitenwechsel startet Österreich aber stark und geht in der 58. Spielminute in Führung. Nach einem Steilpass von Jakob Werner verwertet Johannes Moser zum 1:0.

Italien findet keine Mittel

Österreich tankt durch den Treffer Selbstvertrauen und bleibt am Drücker. Ein VAR-Challenge wegen eines möglichen Elfmeters für Österreich hat keinen Erfolg.

Italien wird immer wieder durch hohe Bälle gefährlich, findet gegen die kompakt stehenden Österreicher jedoch nur wenige Chancen.

In der 90. Minute agiert Österreich noch in Überzahl, als Italiens Borasio die Notbremse ziehen muss. Den fälligen Freistoß verwertet Moser zur Vorentscheidung und trifft zum 2:0. Es ist bereits sein achtes Turniertor - und ein sehenswertes noch dazu.