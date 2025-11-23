Österreich Österreich AUT
Italien Italien ITA
Heute 14:30 Uhr
NEWS

U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Halbfinale Österreich-Italien

Die U17-Auswahl des ÖFB spielt am Montag um den Einzug ins Endspiel der WM in Katar. Hier ist das Match LIVE zu sehen:

Kommentare

Historischer Moment für Österreichs U17-Nationalteam. Die ÖFB-Youngsters kämpfen am Montag bei der WM in Doha gegen Italien um den Einzug ins Endspiel (ab 14:30 im LIVE-Ticker>>>).

Wer die Partie live im TV verfolgen will, hat die Wahl: Sowohl Sky Sport Austria 1 als auch der ORF (ab 14:19 Uhr) übertragen das Halbfinale der Österreicher live. Der Pay-TV-Sender bietet das Match auch als kostenlosen Live-Stream auf der eigenen Webseite an.

U17-WM-Halbfinale Österreich-Italien im LIVE-Ticker:

