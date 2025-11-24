Red Bull Salzburg verlängert mit Youngster

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit dem 19-jährigen Schweden John Mellberg vorzeitig verlängert. Der Youngster unterschreibt einen neuen Kontrakt, der bis zum 30. Juni 2029 läuft.

Der Defensivmann, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn einsetzbar ist, wechselte im Sommer 2023 aus seiner Heimat zu den Roten Bullen.

Im August 2024 feierte der schwedische Nachwuchsteamspieler dann sein Debüt für den FC Red Bull Salzburg bei einem 5:1-Erfolg in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Blau-Weiß Linz.

"Hoffnungsvoller und talentierter junger Spieler"

Insgesamt kam John Mellberg bisher auf acht Pflichtspieleinsätze, u. a. auch in der UEFA Champions League bzw. bei der FIFA Klub-WM.

Stephan Reiter freut sich über die Verlängerung: "Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mit einem hoffnungsvollen und talentierten jungen Spieler langfristig fixieren konnten. Den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung mit John Mellberg haben wir sehr bewusst gewählt, weil wir ihm damit auch zeigen wollen, dass wir beim FC Red Bull Salzburg unseren Salzburger Weg weiterverfolgen, voll auf ihn setzen und von seiner Qualität überzeugt sind."

"Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung meines Vertrags, auch weil sie zu einem Zeitpunkt kommt, der für mich aufgrund meiner langwierigen Verletzung nicht ganz einfach ist. Umso mehr werde ich alles dafür tun, um möglichst rasch wieder fit zu werden und das in mich gesetzte Vertrauen des FC Red Bull Salzburg zu rechtfertigen", so Mellberg selbst.