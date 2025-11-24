NEWS

"Nur im Schönreden Meister" - Admira-Fans wettern gegen Vorstand

Die Fans des Zweitligisten sind nach den jüngsten Medienberichten und der darauffolgenden Reaktion der Verantwortlichen unzufrieden.

"Nur im Schönreden Meister" - Admira-Fans wettern gegen Vorstand
Sportlich läuft es bei der Admira in LigaZwa. Nach 13 Runden liegen die Südstädter weiterhin ungeschlagen einen Punkt hinter Leader SKN St. Pölten auf Rang zwei.

Abseits des Rasens hingegen herrschte in den vergangenen Wochen Unruhe. Einem "Kurier-Bericht" zufolge hat der Klub große Zahlungsrückstände beim Partner BSFZ (Hier nachlesen >>>).

Tschida gibt Entwarnung

Gegenüber dem "Kurier" gibt Klub-Boss Christian Tschida aber Entwarnung: "Mein Wissensstand ist, dass es schon viel höhere Rückstände gab. Die Lage hat sich gebessert."

Dennoch sei die Situation "herausfordernd" und einige Rechnungen würden zu spät bezahlt werden. "Das ist aber alles in einem Bereich, wie es im Fußball üblich ist. So habe ich es gelernt", sagt der Unternehmer.

Fans mit kritischen Bannern

Für Unmut sorgt diese Reaktion jedoch bei den Fans. Beim Heimspiel der 14. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gegen den FC Liefering äußerten die Anhänger anhand von Bannern Kritik.

Darauf waren folgende Sprüche zu lesen: "ZU FEHLERN BEKENNEN STATT SCHULD(EN) ZU LEUGNEN!", "NUR IM SCHÖNREDEN MEISTER!!!" und "DER FISCH FÄNGT BEIM KOPF ZU STINKEN AN!"

