Party mit Klappstuhl! ÖFB-U17 lässt es in der Kabine krachen
Österreichs U17-Nationalmannschaft hat am Freitag Historisches geschafft!
Die Auswahl von Hermann Stadler ist bei der Weltmeisterschaft in Katar dank eines 1:0-Siegs über Japan ins Halbfinale eingezogen - Spielbericht >>>
Das ist der WM-Halbfinalgegner >>>
Dieser Erfolg wurde im Anschluss gebührend gefeiert. Unter anderem wurde für die Kabinen-Party der Klappstuhl ausgegraben.
Wir haben die besten Feier-Bilder der ÖFB-U17 für euch:
