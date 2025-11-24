Diagnose von Zeteny Jano bekannt

Glück im Unglück für Zeteny Jánó!

Nachdem der 20-Jährige im Spiel gegen den SK Rapid in der 37. Minute (zum Spielbericht >>>) schwer umknickte und nicht weiterspielen konnte, wurde der U21-Nationalspieler abgetragen und ins Krankenhaus transportiert.

Nach der Übersetzung ins UKH Graz wurde festgestellt, dass sich die erste Befürchtung eines Knöchelbruchs nicht bewahrheitet hat.

Vielmehr handelt es sich um einen knöchernen Bänderausriss, einen Abbruch des Knochenschüppchens und eine Rissquetschwunde. Damit fällt Jánó für die restliche Herbstsaison aus.

"Wird stark zurückkommen"

Sportdirektor Tino Wawra sagt: „Der Sieg gestern war auf jeden Fall auch für Zizi. Wenn man die Fernsehbilder sieht, war ehrlicherweise mit einer noch schwereren Verletzung zu rechnen.

Auch wenn der Ausfall extrem schmerzt bin ich froh, dass es kein schwerwiegender Knochenbruch ist und wir im Laufe des Frühjahrs wieder mit Zizi rechnen können. Seine Entwicklung war in den letzten Wochen hervorragend und so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er genauso stark zurückkommen“