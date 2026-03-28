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ÖFB-U18 mit klarem Heimerfolg gegen Bosnien-Herzegowina

Nachdem die U19 bereits erfolgreich war, legt der jüngere Jahrgang in Wiener Neustadt nach.

ÖFB-U18 mit klarem Heimerfolg gegen Bosnien-Herzegowina Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Erfolgreicher Samstag für Österreichs Nachwuchsnationalteams!

Die U19 gewann am Mittag deutlich gegen Schweden mit 3:0, die U17 holte gegen Tschechien ein 1:1-Remis (Hier nachlesen >>>).

Am Abend kann die U18 nachlegen. Die Elf von Oliver Lederer bezwingt Bosnien-Herzegowina in der EM-Qualifikation in Wiener Neustadt deutlich mit 4:0.

Die Tore für Österreich erzielen Krapf (9.), Deshishku (13./Elf.), Wölbl (68.) und Delic (88.). Bereits nach zwei Spielen ist damit der Verbleib in Liga A gesichert. Zuvor gab es einen 2:1-Sieg gegen Israel.

Aufstellung ÖFB-U18: Posch; Savic, Ndukwe, Masching (77. Ganser), Hofmann, Feldinger, Weinhandl, Matosevic (55. Werner), Jozepovic (62. Delic), Deshishku (62. Wölbl), Krapf (55. Ekereokosu)

Am Dienstag geht es zum Abschluss erneut in Wiener Neustadt gegen Tabellenführer Deutschland.

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