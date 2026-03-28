Bilder: Tausend Fans stürmen zu ÖFB-Training

Am Freitag begeisterte das ÖFB-Nationalteam mit einem 5:1-Testspiel-Heimsieg im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana.

Einen Tag danach fand im neuen ÖFB-Campus in Wien erstmals ein öffentliches Training des Nationalteams statt - eine Gelegenheit, die sich nicht viele Fans entgehen ließen.

Rund 1.000 Fans strömten auf den Platz in Aspern, um die ÖFB-Stars zu beobachten und das eine oder andere Selfie oder Autogramm zu ergattern.

Die besten Bilder: