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Bilder: Tausend Fans stürmen zu ÖFB-Training
Am Freitag begeisterte das ÖFB-Nationalteam mit einem 5:1-Testspiel-Heimsieg im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana.
Einen Tag danach fand im neuen ÖFB-Campus in Wien erstmals ein öffentliches Training des Nationalteams statt - eine Gelegenheit, die sich nicht viele Fans entgehen ließen.
Rund 1.000 Fans strömten auf den Platz in Aspern, um die ÖFB-Stars zu beobachten und das eine oder andere Selfie oder Autogramm zu ergattern.
Die besten Bilder:
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