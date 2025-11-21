SIXPACK geknackt! Rapid-Fan darf sich über Million freuen

Eine Million Euro - über diese Summe darf sich der Tipper "ZippZilla" freuen.

Der 33-jährige Rapid-Fan aus Wien ist der erste User, der beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK zum Millionär geworden ist. Der Grund dafür: "ZippZilla" tippte jedes einzelne Spiel der 13. Runde beim kostenlosen Tippspiel richtig.

Er war damit der erste, dem dieses Kunststück seit Einführung des Tippspiels im Juli 2021 gelang - über 1,2 Millionen abgegebene Tipps und 125 Bundesliga-Runden habe es laut ADMIRAL bis zum ersten "Sechser" gebraucht.

Mit Daten und Glück

Der Jackpot-Gewinner habe vor der Tippabgabe Statistiken gewälzt und Daten wie die Expected-Goals-Werte, Heim- oder Auswärtsleistungen verglichen - nichtsdestotrotz habe er aber auch Glück gehabt, dass etwa bei Ried gegen Blau-Weiß Linz und Austria gegen den GAK die Tore noch in der Nachspielzeit gefallen seien. "Bei den beiden Last-Minute-Torschützen werde ich mich aber auf alle Fälle mit einem Jahresvorrat Bier revanchieren", so "ZippZilla".

Er sagt auch: "In der Schlussphase der Partie zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg war jeder Angriff eine nervliche Achterbahnfahrt für mich. Beim Abpfiff habe ich es gar nicht wirklich realisieren können und mich einfach nur still gefreut."

Von seinem Gewinn wüssten bislang nur einige Freunde, die Familie werde er unter dem Weihnachtsbaum überraschen.

Am kommenden Wochenende gibt es erneut die Chance auf eine Million Euro in bar. Zudem warten Preise wie Wettguthaben, VIP-Tickets, Matchbälle oder Trikots. Die Teilnahme am ADMIRAL Bundesliga SIXPACK ist kostenlos unter https://sixpack.admiral.at möglich.