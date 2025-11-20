Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

Das Remis von Bosnien-Herzegowina gegen das ÖFB-Nationalteam war für Miron Muslic ein harter Schlag.

Wie der im heutigen Bosnien geborene Schalke-Cheftrainer in einer Pressekonferenz erklärt, fieberte er nämlich mit Bosnien mit: "Ich habe gelitten, wie ein Hund. Ich konnte meine Emotionen nicht halten, wie die meisten Bosnier."

Mit der Leistung der Barbarez-Elf war Muslic zufrieden. Am Ende "haben uns zehn bis zwölf Minuten gefehlt." Im Endeffekt sei das Ergebnis für den Ex-Ried-Coach allerdings gerecht: "Österreich hat verdient den Ausgleich gemacht und ist verdient bei der WM."

Dennoch gute Chancen auf das WM-Ticket

Nur wenige Minuten nach der Playoff-Auslosung äußert sich Muslic auch zu den Chancen Bosniens, doch noch ein WM-Ticket zu ergattern.

Zur Auslosung der WM-Playoffs >>>

"Die Hintertür haben wir noch offen mit Wales (Halbfinal-Gegner, Anm.). Und Italien (möglicher Finalgegner, Anm.) wird dann sowieso einfach", grinst der Trainer und betont: "Also da bin ich sehr guter Dinge."

Ein besonderes Geschenk

Von seinem Schützling Nikola Katic bekam Muslic kürzlich ein Trikot von Edin Dzeko geschenkt. Diese Geste bedeutet dem Schalker Coach einiges.

"Ich bin immer noch Fan von der bosnischen Nationalmannschaft. Edin ist ein Volksheld, eine bosnische Sport-Legende. Dementsprechend habe ich mich über dieses besondere Geschenk sehr gefreut."