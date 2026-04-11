Zum Jubiläumsspiel: ÖFB-Frauen gastieren in neuem Stadion

Das Frauen-Nationalteam wird das finale Heimspiel in der WM-Qualifikation am Wiener-Sport-Club-Platz austragen.

Wie der ÖFB mitteilt, wird Slowenien beim 250. offiziellen Länderspiel zu Gast sein. Die Renovierungs-Arbeiten in der Heimat des Wiener Sportclubs sind kürzlich fertiggestellt - bei internationalen Spielen ist Platz für rund 4.700 Zuschauer.

"Würdige Kulisse"

"Mit der Neueröffnung des Wiener Sport-Club Platzes bekommt der österreichische Fußball ein Stadion, das nicht nur auf eine große Historie und Tradition zurückblickt, sondern in Zukunft auch eine würdige Kulisse für das Frauen-Nationalteam bietet", sagt Bernhard Neulhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Bevor die ÖFB-Frauen ihr neue Heimat beziehen, steht noch das Quali-Doppel gegen Deutschland an. Am Dienstag trifft das Team von Alexander Schriebl in Nürnberg auf die DFB-Auswahl, vier Tage später kommt es in Ried zum Retour-Match.