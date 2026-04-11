Zum Jubiläumsspiel: ÖFB-Frauen gastieren in neuem Stadion
Das abschließende Heimspiel in der WM-Quali gegen Slowenien steigt im neuen Stadion des Wiener Sport-Club - das könnte auch die neue Heimat des Frauen-Nationalteams werden.
Das Frauen-Nationalteam wird das finale Heimspiel in der WM-Qualifikation am Wiener-Sport-Club-Platz austragen.
Wie der ÖFB mitteilt, wird Slowenien beim 250. offiziellen Länderspiel zu Gast sein. Die Renovierungs-Arbeiten in der Heimat des Wiener Sportclubs sind kürzlich fertiggestellt - bei internationalen Spielen ist Platz für rund 4.700 Zuschauer.
"Würdige Kulisse"
"Mit der Neueröffnung des Wiener Sport-Club Platzes bekommt der österreichische Fußball ein Stadion, das nicht nur auf eine große Historie und Tradition zurückblickt, sondern in Zukunft auch eine würdige Kulisse für das Frauen-Nationalteam bietet", sagt Bernhard Neulhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.
Bevor die ÖFB-Frauen ihr neue Heimat beziehen, steht noch das Quali-Doppel gegen Deutschland an. Am Dienstag trifft das Team von Alexander Schriebl in Nürnberg auf die DFB-Auswahl, vier Tage später kommt es in Ried zum Retour-Match.