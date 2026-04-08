NEWS

Verlängerung vor Abschluss! Rangnick kämpft noch um seinen Stab

Bei Ralf Rangnick und dem ÖFB deutet vieles auf eine baldige Vertragsverlängerung hin. Die großen Fragen sollen geklärt sein. Offen ist nur noch, wie es mit seinem engsten Trainer- und Betreuerteam weitergeht.

Verlängerung vor Abschluss! Rangnick kämpft noch um seinen Stab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim ÖFB verdichten sich die Anzeichen, dass Teamchef Ralf Rangnick seinen Vertrag verlängern wird.

Nach Informationen der Salzburger Nachrichten haben sich beide Seiten in den vergangenen Wochen deutlich angenähert, eine Einigung scheint in greifbarer Nähe.

Rangnick soll das österreichische Nationalteam über die WM hinaus bis zur EM 2028 betreuen. Eine endgültige Entscheidung könnte diesbezüglich noch im April fallen.

Große Hürden offenbar aus dem Weg geräumt

In den zentralen Punkten dürften sich der ÖFB und Rangnick bereits weitgehend einig sein. Sowohl Vertragslaufzeit als auch Gehalt sollen intern kein großes Thema mehr sein.

Laut Bericht würde der Deutsche künftig rund zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen. Die Hälfte soll von Sponsoren mitgetragen werden. Damit wäre der Weg für eine weitere Zusammenarbeit im Grunde frei.

Jetzt geht es nur noch um Rangnicks Vertrauensleute

Der entscheidende Knackpunkt liegt aktuell offenbar nicht mehr bei Rangnick selbst, sondern bei seinem engsten Umfeld.

Der 67-Jährige kämpft laut den Salzburger Nachrichten derzeit vor allem darum, dass auch sein Trainer- und Betreuerstab neue und passende Vereinbarungen erhält. Rangnick will seine Vertrauten auf und neben dem Platz weiterhin an seiner Seite wissen und genau dort wird aktuell noch verhandelt.

Rangnick hat die Zukunft längst mitgedacht

Dass der Erfolgstrainer durchaus die Ambition hat, längerfristig beim ÖFB zu arbeiten, zeigte sich nicht zuletzt durch die Einbürgerungen von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka, für die sich Rangnick stark einsetzte.

Die beiden Neuzugänge sollen die Zukunft des ÖFB-Teams sein. Stand jetzt spricht vieles dafür, dass auch Rangnick nach der WM Teamchef bleibt.

Mehr zum Thema

Matthäus: "Rangnick ist ein Geschenk für Österreichs Fußball"

Matthäus: "Rangnick ist ein Geschenk für Österreichs Fußball"

ÖFB-Team
6
Achillessehne! Gastgeber USA muss bei WM auf Stürmer verzichten

Achillessehne! Gastgeber USA muss bei WM auf Stürmer verzichten

FIFA WM
5
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
11
Ewige CL-Torschützenliste: Kane stößt Henry aus Top 10

Ewige CL-Torschützenliste: Kane stößt Henry aus Top 10

Champions League
40
Dieser TV-Sender zeigt PSG gegen Liverpool

Dieser TV-Sender zeigt PSG gegen Liverpool

Champions League
Vertragspoker: BVB setzt Nico Schlotterbeck keine Deadline

Vertragspoker: BVB setzt Nico Schlotterbeck keine Deadline

Deutsche Bundesliga
2
Überragender Neuer: "Wird eine harte Aufgabe in München"

Überragender Neuer: "Wird eine harte Aufgabe in München"

Champions League
9

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026