Verlängerung vor Abschluss! Rangnick kämpft noch um seinen Stab

Beim ÖFB verdichten sich die Anzeichen, dass Teamchef Ralf Rangnick seinen Vertrag verlängern wird.

Nach Informationen der Salzburger Nachrichten haben sich beide Seiten in den vergangenen Wochen deutlich angenähert, eine Einigung scheint in greifbarer Nähe.

Rangnick soll das österreichische Nationalteam über die WM hinaus bis zur EM 2028 betreuen. Eine endgültige Entscheidung könnte diesbezüglich noch im April fallen.

Große Hürden offenbar aus dem Weg geräumt

In den zentralen Punkten dürften sich der ÖFB und Rangnick bereits weitgehend einig sein. Sowohl Vertragslaufzeit als auch Gehalt sollen intern kein großes Thema mehr sein.

Laut Bericht würde der Deutsche künftig rund zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen. Die Hälfte soll von Sponsoren mitgetragen werden. Damit wäre der Weg für eine weitere Zusammenarbeit im Grunde frei.

Jetzt geht es nur noch um Rangnicks Vertrauensleute

Der entscheidende Knackpunkt liegt aktuell offenbar nicht mehr bei Rangnick selbst, sondern bei seinem engsten Umfeld.

Der 67-Jährige kämpft laut den Salzburger Nachrichten derzeit vor allem darum, dass auch sein Trainer- und Betreuerstab neue und passende Vereinbarungen erhält. Rangnick will seine Vertrauten auf und neben dem Platz weiterhin an seiner Seite wissen und genau dort wird aktuell noch verhandelt.

Rangnick hat die Zukunft längst mitgedacht

Dass der Erfolgstrainer durchaus die Ambition hat, längerfristig beim ÖFB zu arbeiten, zeigte sich nicht zuletzt durch die Einbürgerungen von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka, für die sich Rangnick stark einsetzte.

Die beiden Neuzugänge sollen die Zukunft des ÖFB-Teams sein. Stand jetzt spricht vieles dafür, dass auch Rangnick nach der WM Teamchef bleibt.