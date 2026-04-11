Rapids Frauen jagen Zuschauerrekord im Saisonfinish

Die Frauen des SK Rapid steigen in die ADMIRAL Frauen Bundesliga auf.

Nachdem Tabellenführer Krottendorf Wildcats die Bundesliga-Lizenz nicht erhalten hat (Alle Infos >>>), ist der Aufstieg der Hütteldorferinnen bereits fixiert. Nun soll auch noch der Titel her.

Fünf Runden vor Schluss führen die Wildcats die Liga mit einem Zähler Vorsprung auf Rapid an. Geschäftsführer Steffen Hofmann gibt die Marschrichtung für den Saisonendspurt gegenüber dem "Kurier" vor: "Unser Ziel bleibt klar: Alle fünf Spiele gewinnen und am Ende gegen Wacker auch den Titel in der 2. Liga feiern."

Rapid will neuen Zuschauerrekord

Neben dem Titelfight visiert man im Westen Wiens zudem einen Rekord an: Beim letzten Heimspiel der Saison soll gegen Wacker Innsbruck im Bestfall nicht nur der Meistertitel bejubelt, sondern auch der eigene Höchstwert von 7.278 Zuschauern (Testspiel gegen Nürnberg 2024) gebrochen werden.

Neben der Allianz Tribüne wird demnach auch eine Ebene im VIP-Klub geöffnet sein. Der Klub lockt Fans zudem mit günstigen Tickets (Vollpreis 10 Euro) ins Stadion.