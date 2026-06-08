ÖFB-Frauen können Platz drei in WM-Quali fixieren

"Annabel ist sicher eine der Stützen unserer Mannschaft, ihr Ausfall tut selbstverständlich weh"
Gegen Slowenien hatte Söndergaard auf eine 3-4-3-Formation gesetzt. Da dürfte es wohl eine Änderung geben. "Wir werden sehen, die Prinzipien werden aber gleich bleiben, egal ob drei, vier oder sechs hinten", meinte Söndergaard. Personell muss er sein Team verändern.
Innenverteidigerin Virginia Kirchberger blieb aus privaten Gründen in der Heimat, Mittelfeldspielerin Annabel Schasching ist gelbgesperrt. "Annabel ist sicher eine der Stützen unserer Mannschaft, ihr Ausfall tut selbstverständlich weh", sagte Söndergaard. Jammern möchte er aber nicht. "Die Spielerinnen haben gut trainiert, wir haben eine ganz gute Breite, es ist eine Chance für eine andere."
El Sherif trotz Fingerproblemen im Tor
Ins Team zurückkehren könnte Abwehrspielerin Sarah Gutmann nach ihrer Sperre. Die Stimmung bei Kapitänin Sarah Puntigam und Co. könnte nach dem Ende einer sechs Spiele andauernden sieglosen Serie nicht besser sein. "Der Sieg hat sehr gut getan, es ist viel Last abgefallen", betonte El Sherif, die trotz Fingerproblemen spielen wird.
Von einem Trainereffekt darf ihr zufolge berechtigterweise gesprochen werden. "Man merkt, wie wichtig ihm Zusammenhalt im Team ist. Das hat bei uns zuletzt ein bisschen gefehlt, wir waren nicht mehr so ein enges Team. Jetzt rücken wir wieder näher zusammen."
Mit seiner Erfahrung und Art mache es Söndergaard sehr gut. "Er ist eine Bereicherung für uns, es macht Spaß mit ihm zu arbeiten", unterstrich die 21-jährige Bremen-Torfrau, die zum dritten Mal in Folge zu null spielen möchte.
Bei den jüngsten beiden Pflichtspiel-Auftritten in Oslo gab es ein Unentschieden, am 2. Juni 2016 ein 2:2 und am 22. September 2023 ein 1:1. Damals traf Eileen Campbell in der 72. Minute. "Ich habe gute Erinnerungen, hoffentlich können wir überraschen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte die ÖFB-Stürmerin.