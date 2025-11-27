NEWS

Comeback von Babsi Dunst: ÖFB-Frauen mit Remis im Testspiel

Im vorletzten Länderspiel des Jahres gegen Finnland sorgt ein ÖFB-Joker für den Ausgleich.

Comeback von Babsi Dunst: ÖFB-Frauen mit Remis im Testspiel
Textquelle: © APA
Österreichs Frauen-Nationalteam hat sich im ersten von zwei Testspielen in Spanien mit 1:1 gegen Finnland getrennt.

Freiburg-Legionärin Lisa Kolb gleicht die finnische Halbzeitführung sechs Minuten nach ihrer Einwechslung aus (68.). Emma Koivisto hat mit einem Abstauber für Finnland in Arcos de la Frontera vorgelegt (33.).

Zum Abschluss des Länderspieljahres trifft Österreich am Montag (12.00) in Sanlucar de Barrameda auf die Ukraine.

Dunst nach einem Jahr Pause zurück

Im Hinblick auf die WM-Qualifikation im kommenden Jahr will ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl den Spanien-Lehrgang für Detailarbeit abseits vom ganz großen Ergebnisdruck nutzen.

Er setzt am Donnerstag auf ein Team, das im Gegensatz zum jüngsten 2:0 in Wien gegen Tschechien mit nur einer Änderung in der Startformation aufwartet. Claudia Wenger kehrt für Celina Degen in die Innenverteidigung zurück. Zur Stundenmarke feiert Barbara Dunst ihr Comeback nach fast exakt einem Jahr Verletzungspause.

