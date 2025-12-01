Gewissheit: Austrias Manprit Sarkaria schwer verletzt

Schlechte Nachrichten für Manprit Sarkaria und die Wiener Austria!

Wie der Klub vermeldet, hat sich der Stürmer beim Heimspiel gegen die WSG Tirol das Kreuzband gerissen. Auch das Seitenband und der Meniskus sind leicht betroffen. Das haben genauere Untersuchungen ergeben.

"Der 29-Jährige wird zeitnah operiert und fällt für den Rest der Saison aus", vermelden die Veilchen.

Nachdem sich Noah Botic erst kürzlich im Training den Knöchel gebrochen hat (Hiobsbotschaft: Austria muss monatelang auf Stürmer verzichten >>>), ist Sarkaria ein weiterer bitterer Ausfall in der Offensive der Favoritner.