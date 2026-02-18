NEWS

Er ist der neue Salzburg-Trainer!

Nach der Trennung von Thomas Letsch haben die "Bullen" den Nachfolger präsentiert.

Er ist der neue Salzburg-Trainer! Foto: © GEPA
Daniel Beichler ist neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Das geben die "Bullen" am Mittwoch bekannt.

Der gebürtige Steirer unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Zuletzt war der 37-Jährige Coach beim FC Liefering.

Ebenfalls neu im Team ist Beichlers Liefering-Assistent Raphael Ikache, der vorerst für die letzten drei Spiele des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga als sein Co-Trainer fungieren wird.

Beichler arbeitet bereits seit mehreren Jahren bei den "Bullen". Er war Trainer der Salzburger U14, U16 und U18. Im April 2024 übernahm er Liefering. Am Mittwoch um 17:30 Uhr wird Beichler im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Mann: "Er erhält die volle Unterstützung, Änderungen anzuschieben"

"Daniel Beichler kennt unseren Klub seit Jahren sehr gut und damit einhergehend auch unsere Spiel- und Ausbildungsphilosophie. So hat er mit Jannik Schuster, Tim Trummer oder Joane Gadou bereits etliche Spieler trainiert, die mittlerweile im Kader bei uns stehen. Daniel verfügt über eine klare Idee, wie er spielen und was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Nicht ohne Grund hatten ihn auch andere Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Blick", sagt Geschäftsführer Sport Marcus Mann.

Der Deutsche weiters: "Er erhält die volle Unterstützung, notwendige Änderungen anzuschieben, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern."

Beichler über seine neue Aufgabe: "Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das mir der Klub entgegenbringt, und auf die spannende Aufgabe als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld bieten hervorragende Bedingungen, um gemeinsam die gesetzten Ziele zu erreichen. Ich spüre große Vorfreude und enorme Motivation, die kommenden Herausforderungen mit vollem Einsatz anzupacken und die Entwicklung des Teams weiter voranzutreiben."

Salzburg trennte sich von Letsch

Die Salzburger haben sich am Dienstagabend von Thomas Letsch getrennt. "Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass für den FC Red Bull Salzburg neue Impulse erforderlich sind", sagte Sport-Geschäftsführer Mann.

Letsch stand beim FC Red Bull Salzburg in 56 Spielen an der Seitenlinie und verließ den Klub mit einem Punkteschnitt von 1,55.

