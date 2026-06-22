ÖFB vs. Argentinien: Unser Man of the Match

Das ÖFB-Team steckt im zweiten WM-Spiel die erste Niederlage ein.

Die Elf von Ralf Rangnick muss sich Weltmeister Argentinien mit 0:2 geschlagen geben.

Die ADMIRAL Ansakonferenz hat den ÖFB-Kickern genau auf die Beine geschaut und gemeinsam mit der Community den Man of the Match powered by Powerade gekürt.

Die Entscheidung fiel auf Kevin Danso, der sich in einem knappen Rennen gegen Alexander Schlager durchgesetzt hat.

Stimmst du mit der Wahl überein – oder hätte jemand anderes die Auszeichnung verdient?