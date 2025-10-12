In Rumänien will das österreichische Fußball-Nationalteam den nächsten Schritt Richtung WM-Endrunde machen.

Das ÖFB-Team bekommt es in Bukarest mit dem Tabellendritten der Gruppe H der europäischen WM-Qualifikation zu tun (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Im Juni kam es im Wiener Ernst-Happel-Stadion bereits zu einem Aufeinandertreffen, dieses gewann Österreich durch Treffer von Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer mit 2:1.

Nun peilt die Mannschaft von Ralf Rangnick den sechsten Sieg im sechsten Spiel der laufenden WM-Quali an. Mit einem Sieg über Rumänien könnte man den Vorsprung auf das zweitplatzierte Bosnien-Herzegowina auf vier Punkte ausbauen.

LIVE-Ticker:

