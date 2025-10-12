Suche
    Rumänien Rumänien ROU
    Österreich Österreich AUT
    Heute 20:45 Uhr
    • Bericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Details
    • Tabelle
    news

    WM-Qualifikation heute: Rumänien - Österreich

    Das ÖFB-Team visiert in Rumänien den sechsten Sieg im sechsten Spiel der laufenden WM-Quali an. LIVE-Infos:

    WM-Qualifikation heute: Rumänien - Österreich Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    In Rumänien will das österreichische Fußball-Nationalteam den nächsten Schritt Richtung WM-Endrunde machen.

    Das ÖFB-Team bekommt es in Bukarest mit dem Tabellendritten der Gruppe H der europäischen WM-Qualifikation zu tun (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker).

    Im Juni kam es im Wiener Ernst-Happel-Stadion bereits zu einem Aufeinandertreffen, dieses gewann Österreich durch Treffer von Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer mit 2:1.

    Nun peilt die Mannschaft von Ralf Rangnick den sechsten Sieg im sechsten Spiel der laufenden WM-Quali an. Mit einem Sieg über Rumänien könnte man den Vorsprung auf das zweitplatzierte Bosnien-Herzegowina auf vier Punkte ausbauen.

    LIVE-Ticker:

    Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich

    Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    Diese 20 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

    Vorschau
    USA (Gastgeber)
    Mexiko (Gastgeber)

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Mehr zum Thema

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1
    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich

    Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    2
    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    40
    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    26
    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    19
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29

    Kommentare