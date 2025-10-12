Suche
    Rumänien Rumänien ROU
    Österreich Österreich AUT
    Heute 20:45 Uhr
    • Bericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Details
    • Tabelle
    news

    Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich

    Für das ÖFB-Team geht es am Sonntag im sehr wichtigen Auswärtsspiel nach Rumänien. Dieser TV-Sender überträgt das Spiel.

    Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Fünf Spiele, fünf Siege - die WM-Qualifikation verläuft für das ÖFB-Team aktuell absolut nach Wunsch! 

    Zum Abschluss des Quali-Doppels trifft Österreich am Sonntag nun auswärts in Bukarest auf Rumänien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Mit einem Sieg könnte das Nationalteam einen großen Schritt in Richtung WM-Endrunde machen. Das bestätigte auch Teamchef Ralf Rangnick nach dem Rekord-Sieg gegen San Marino (Hier nachlesen >>>).

    Wer nicht dabei sein kann und das Spiel lieber im Fernsehen verfolgen möchte, kann das bei Servus TV machen. Der Free-TV-Sender überträgt die Partie ab 19:30 Uhr sowohl im TV als auch im Stream.

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - stimme ab!

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    VIDEO: Torrekord futsch - wie geht es Toni?

    Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

    Vorschau
    Patrick Wimmer
    Romano Schmid

    Slideshow starten

    20 Bilder

    Mehr zum Thema

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1
    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    26
    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    19
    WM-Qualifikation heute: Rumänien - Österreich

    WM-Qualifikation heute: Rumänien - Österreich

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29
    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    40
    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24

    Kommentare