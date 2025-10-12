Dieser TV-Sender zeigt Rumänien gegen Österreich

Fünf Spiele, fünf Siege - die WM-Qualifikation verläuft für das ÖFB-Team aktuell absolut nach Wunsch!

Zum Abschluss des Quali-Doppels trifft Österreich am Sonntag nun auswärts in Bukarest auf Rumänien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit einem Sieg könnte das Nationalteam einen großen Schritt in Richtung WM-Endrunde machen. Das bestätigte auch Teamchef Ralf Rangnick nach dem Rekord-Sieg gegen San Marino (Hier nachlesen >>>).

Wer nicht dabei sein kann und das Spiel lieber im Fernsehen verfolgen möchte, kann das bei Servus TV machen. Der Free-TV-Sender überträgt die Partie ab 19:30 Uhr sowohl im TV als auch im Stream.

