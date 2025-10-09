Spiel Nummer fünf im Rahmen der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko!

Das rot-weiß-rote Nationalteam empfängt San Marino am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Bisher hat die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick keine Punkte liegen lassen und hält somit nach vier Partien bei zwölf Zählern. Damit ist man punktgleich mit Bosnien-Herzegowina, das aber schon ein Spiel mehr in den Beinen hat und Anfang September gegen Österreich erstmals als Verlierer vom Platz ging.

San Marino ist das Schlusslicht von Gruppe H und konnte bisher keine Punkte sammeln und auch nur ein Tor erzielen. Das Hinspiel gegen Österreich verlor San Marino mit 0:4 - das Spiel wurde damals aber vom Amoklauf an einem Grazer Gymnasium überschattet.

LIVE-Ticker:

