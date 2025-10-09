Suche
    WM-Qualifikation heute: Österreich - San Marino

    Verlieren verboten! Gegen San Marino wäre alles andere als ein Sieg des ÖFB-Teams eine Sensation. LIVE-Infos:

    WM-Qualifikation heute: Österreich - San Marino Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Spiel Nummer fünf im Rahmen der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko!

    Das rot-weiß-rote Nationalteam empfängt San Marino am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Bisher hat die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick keine Punkte liegen lassen und hält somit nach vier Partien bei zwölf Zählern. Damit ist man punktgleich mit Bosnien-Herzegowina, das aber schon ein Spiel mehr in den Beinen hat und Anfang September gegen Österreich erstmals als Verlierer vom Platz ging.

    San Marino ist das Schlusslicht von Gruppe H und konnte bisher keine Punkte sammeln und auch nur ein Tor erzielen. Das Hinspiel gegen Österreich verlor San Marino mit 0:4 - das Spiel wurde damals aber vom Amoklauf an einem Grazer Gymnasium überschattet.

    LIVE-Ticker:

    Letztmals WM: Das war die historische Quali für 1998

    Kommentare