Österreich empfängt am Samstag zum Start der WM-Qualifikation für 2026 Rumänien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Rangnick-Elf musste zuletzt eine bittere 0:2-Niederlage in Serbien hinnehmen und verpasste so den Aufstieg in die Nations-League-Gruppe-A.

In der WM-Qualifikation hat Österreich noch keine Partie absolviert. Die Rumänen haben hingegen bereits zwei Spiele hinter sich gebracht und halten bei drei Punkten.

Zuletzt siegte Rumänien 5:1 gegen Fußballzwerg San Marino. Davor verlor Rumänien 0:1 gegen Bosnien-Herzegowina.

