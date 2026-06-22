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VIDEO: Die Messi-Show gegen Österreich

Erst verschießt der argentinische Superstar einen Elfmeter, nur um dann mit einem Doppelpack den neuen WM-Torrekord aufzustellen.

Textquelle: © LAOLA1
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Lionel Messi schießt Österreich eigenständig ab.

Der Superstar führt Argentinien per Doppelpack zum 2:0-Sieg (Spielbericht >>>), obwohl er früh im Spiel einen Elfmeter verschießt.

Später stellt der achtfache Weltfußballer mit seinen Treffern 17 und 18 bei WM-Endrunden einen neuen Torrekord auf. Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten >>>

Die Highlights zwischen Argentinien und Österreich:

Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#17 - David Villa (Spanien)
#17 - Christian Vieri (Italien)

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