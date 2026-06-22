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VIDEO: Die Messi-Show gegen Österreich
Erst verschießt der argentinische Superstar einen Elfmeter, nur um dann mit einem Doppelpack den neuen WM-Torrekord aufzustellen.
Lionel Messi schießt Österreich eigenständig ab.
Der Superstar führt Argentinien per Doppelpack zum 2:0-Sieg (Spielbericht >>>), obwohl er früh im Spiel einen Elfmeter verschießt.
Später stellt der achtfache Weltfußballer mit seinen Treffern 17 und 18 bei WM-Endrunden einen neuen Torrekord auf. Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten >>>