VIDEO: Die Messi-Show gegen Österreich

Lionel Messi schießt Österreich eigenständig ab.

Der Superstar führt Argentinien per Doppelpack zum 2:0-Sieg (Spielbericht >>>), obwohl er früh im Spiel einen Elfmeter verschießt.

Später stellt der achtfache Weltfußballer mit seinen Treffern 17 und 18 bei WM-Endrunden einen neuen Torrekord auf. Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten >>>