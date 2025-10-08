Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

Dem ÖFB-Team fehlt im WM-Quali-Heimspiel gegen San Marino (Do., ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) ein Stammspieler.

Christoph Baumgartner wird gegen das Schlusslicht der FIFA-Weltrangliste nicht zum Einsatz kommen. Zumindest dann nicht, wenn alles nach Plan läuft.

"Er hat Probleme mit der Fußsohle im Fersenbereich. Er hat seit zwei Wochen etwas gespürt, das ist jetzt leider schlechter geworden", sagt Teamchef Ralf Rangnick.

Der Sonntag im Fokus

Der Deutsche weiter: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn im Laufe des Spiels brauchen werden. Ich habe nicht vor, ihn einzuwechseln."

Vielmehr liegt der Fokus darauf, den Leipzig-Legionär "so hinzubekommen, dass er am Sonntag spielen kann". Dann geht es nämlich in Bukarest gegen Rumänien.

Mit Doppelspitze?

Somit fällt neben dem gesperrten und verletzten Patrick Wimmer ein zweiter Offensivspieler aus. Ob er mit einer Doppelspitze bestehend aus Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch aufläuft, will Rangnick nicht verraten: "Das ist durchaus eine Möglichkeit."

Gut möglich, dass neben den beiden Angreifern Romano Schmid und Marcel Sabitzer auflaufen. Nicolas Seiwald ist in der Mittelfeld-Zentrale sowieso gesetzt.

Platz für Grillitsch?

Nachdem sich Konrad Laimer zuletzt als Rechtsverteidiger bewährt hat, könnte Florian Grillitsch, der Stammspieler bei Sporting Braga ist, neben Seiwald im Zentrum einen Platz in der Startelf bekommen.

Der Teamchef selbst wiederum ist nach seiner neuerlichen Sprunggelenks-OP weiterhin gehandicapt.

"Spielen kann ich nicht", grinst er, "ich bin aber im Moment schmerzfrei und auch mobil genug, um es in der Halbzeit rechtzeitig in die Kabine zu schaffen."

Wie würdest du das ÖFB-Team aufstellen?