So lässt Rangnick das ÖFB-Team in Belgrad beginnen

Das ÖFB-Team steht früh im Jahr vor einem richtungsweisenden Spiel.

Die Truppe von Ralf Rangnick trifft am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker>>>) im Rückspiel des Liga-A-Playoffs der UEFA Nations League in Belgrad auf Serbien. Nur ein Sieg, egal ob in regulärer Spielzeit, nach 120 Minuten oder gar nach Elfmeterschießen zählt nach dem 1:1 in Hinspiel.

Der Teamchef muss in dieser alles entscheidenden Partie gleich mehrere verletzte Schlüsselspieler vorgeben. Zusätzlich zu ohnehin nicht angereisten Stammkräften wie Marcel Sabitzer oder Kevin Danso fallen auch Alexander Prass und Christoph Baumgartner in Belgrad aus. Bei David Alaba reichen die Kräfte diesmal nicht für die Startelf, auch Marko Arnautovic steht nach einem schmerzhaften Sturz am Donnerstag nicht in der Startelf.

Dafür kehrt Konrad Laimer von einer Gelbsperre zurück.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Laimer, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Cham, Schmid, Wimmer; Gregoritsch

Serbien gegen Österreich ab 18 Uhr im LIVE-Ticker>>>