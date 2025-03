ÖFB-Duo verpasst Nations-League-Rückspiel in Serbien

Bittere Nachrichten für das ÖFB-Team.

Am Tag nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel der UEFA Nations League gegen Serbien gibt der ÖFB zwei Ausfälle für das Retourspiel am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker>>>) in Belgrad bekannt.

So muss das Team von Trainer Ralf Rangnick im Stadion Rajko Mitic ohne Christoph Baumgartner und Alexander Prass auskommen.

Baumgartner erleidet Gehirnerschütterung

Der Leipzig-Legionär hat gegen Serbien eine leichte Gehirnerschütterung erlitten, der Hoffenheim-Linksverteidiger, der bereits gegen Serbien ausgefallen ist, wird für das Spiel am Sonntag nicht rechtzeitig fit.

Baumgartner ist im Ernst-Happel-Stadion wenige Minuten nach der Pause nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf auf den Boden geknallt und kurz mit geschlossenen Augen liegengeblieben. Danach hat der 25-Jährige noch fast 20 Minuten weitergespielt, ehe er durch Muhammed Cham ersetzt worden ist.

Ein Comeback im Rückspiel hat von Beginn an als unwahrscheinlich gegolten, zumal vom Weltverband FIFA ein strenges Protokoll zur Rückkehr von Spielern nach Kopfverletzungen und möglichen Gehirnerschütterungen existiert.

ÖFB-Team zuletzt 2023 ohne Baumgartner

Zuletzt hat Baumgartner im September 2023 in der EM-Qualifikation in Schweden (3:1) ein Länderspiel verpasst. Der Kreativspieler hat in 49 Partien für Österreich bisher 18 Tore erzielt.

Nach den Untersuchungen reiste er am Freitagnachmittag ebenso aus dem ÖFB-Camp in der Wiener Innenstadt ab wie Prass. Der Linksfuß hat bereits das Hinspiel wegen Sprunggelenksproblemen verpasst und wird auch für die Retourpartie in Belgrad nicht rechtzeitig fit.