Ralf Rangnick ist als österreichischer Teamchef stets bemüht, Spieler mit mehreren Staatsbürgerschaften für das ÖFB-Team zu gewinnen.

Paul Wanner gilt bereits als Dauerthema. Mit Erik Kojzek soll sich jetzt ein junger Slowene für Österreich entschieden haben (hier nachlesen >>>).

Da gerade auf der Stürmer-Position Bedarf besteht, geht der Blick wohl auch nach Russland zu Dardan Shabanhaxhaj, wie der Teamchef im August 2024 bestätigte. Über den Spieler von Rubin Kazan merkte er aber an: "Es ist nicht ganz so einfach, ihn vor Ort anzuschauen."

Im aktuellen Kader des ÖFB-Teams befindet sich der 24-Jährige aber nicht einmal auf Abruf. Der ehemalige U21-Teamspieler Österreichs hat allerdings mehrere Möglichkeiten, kann neben Österreich auch für Albanien oder Kosovo auflaufen.

Kommt Foda Rangnick zuvor?

"Jetzt müssen wir sehen, wer am meisten an mir interessiert ist. Ich mag Albanien, Österreich und Kosovo. Ich muss über den nächsten Schritt nachdenken", wird der Angreifer von "koha.net" auf Berufung eines Artikels des russischen Mediums "Business-Gazeta" zitiert.

Kontakt habe es zu Österreich und Albanien gegeben. Der Stürmer steht aber weder im Aufgebot des ÖFB-Teams noch der Albaner. Die Tendenz gehe zwar zu Österreich. Angesichts der aktuellen Lage ist wohl aber auch eine Nominierung für Kosovo denkbar. Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda könnte seinem Nachfolger also zuvorkommen.

In der aktuellen Saison hat der 24-Jährige in 31 Spielen sieben Treffer und drei Assists in Russland erzielt. Aufgrund des Ausschlusses Russlands aus europäischen Bewerben laufen seine Leistungen größtenteils unter dem Radar.

Vor seiner Zeit in Russland stürmte Shabanhaxhaj für Sturm Graz, Kapfenberg und NS Mura (Slowenien).

