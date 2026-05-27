Rangnick geht mit "unbändiger Vorfreude" ins Turnier

Auch für Rangnick etwas Besonderes
Auch in seiner Karriere ist es die erste WM-Teilnahme.
"Wie viel mir das bedeutet, ist, glaube ich, schon alleine dadurch deutlich geworden, dass ich vor ziemlich genau zwei Jahren Bayern München abgesagt habe", meinte Rangnick.
Er habe nicht nur die EURO bestmöglich absolvieren wollen, sondern habe sich bei Amtsantritt 2022 auch wegen der Weltmeisterschaft entschieden, nach Österreich zu kommen.
Der Deutsche qualifizierte sich als erster ÖFB-Teamchef nach einer EM auch für eine WM. "Umso besonderer ist es."
Tunesien soll Jordanien simulieren
Seine 26 auserwählten Spieler rückten am Mittwochabend (19 Uhr) auf dem ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein. Laut Rangnick wird dort auch noch auf den 29. Geburtstag von Bayern-München-Profi Konrad Laimer angestoßen.
Das erste Training steht dann am Donnerstag (11:30 Uhr) auf dem Programm. Es ist die einzige öffentliche Einheit, die Kapitän David Alaba und Co. vor dem Turnier in der Heimat absolvieren. Die knapp 1.000 zur Verfügung stehenden Besucherplätze sind seit Tagen vergriffen.
Für das Tunesien-Spiel im Ernst-Happel-Stadion sind knapp 30.000 Tickets verkauft. Im Trainingszentrum sind davor noch drei weitere Übungseinheiten angesetzt, in denen sich das ÖFB-Team gezielt vorbereiten will - nicht zuletzt, weil der Spielstil der Tunesier jenem von WM-Auftaktgegner Jordanien ähnle.
"Es ist eigentlich der perfekte Gegner für die Generalprobe", meinte Rangnick. "Wir werden uns so vorbereiten und so tun, als ob das jetzt Jordanien wäre."
Anreise in den USA am 4. Juni
Zudem sei die Partie die letzte Möglichkeit, sich in Österreich zu verabschieden. "Deswegen hoffe ich auch, dass das Stadion ziemlich voll wird", sagte Rangnick.
Nach zwei freien Tagen erfolgt danach am 4. Juni die Anreise in die USA. Mit einem Linienflug der AUA geht es von Wien-Schwechat nach Los Angeles und von dort weiter ins WM-Quartier nach Goleta bei Santa Barbara.