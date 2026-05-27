Rangnick geht mit "unbändiger Vorfreude" ins Turnier

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für die WM in Nordamerika am Mittwochabend mit einer großen Portion Zuversicht in Wien versammelt.

"Ich habe eine unbändige Vorfreude auf dieses Turnier", betonte Rangnick. Er hoffe, dass es ihm gelinge, diese Vorfreude auf die Mannschaft zu übertragen.

"Es ist unser Anspruch, dass wir weiterkommen in der Gruppe." Abgesehen von jenem, den sich das Team selbst auferlegt hat, spüre er aber keinen Druck, versicherte der 67-Jährige.

Mannschaftsgefüge wird entscheidend

"Wir wollen das beste Team sein, das es bei dieser Weltmeisterschaft gibt", verwies Rangnick auf das Mannschaftsgefüge.

"Wir wollen taktisch auch für Aufmerksamkeit sorgen mit einer Spielweise, die jetzt vielleicht nicht so viele andere Mannschaften an den Tag legen. Und die kann dann auch wiederum zu einem zusätzlichen Booster werden für die Mannschaft."

Richtungsweisendes Auftaktspiel

Große Bedeutung hat das Auftaktspiel am 16. Juni (17. Juni, 4 Uhr MEZ) in Santa Clara gegen Jordanien.

"Klar, das ist ein Spiel, das wir schon gewinnen sollten - Schrägstrich vielleicht sogar auch müssen", sagte Rangnick. Dadurch hätte man eine ganz andere Ausgangsposition für die folgenden Duelle mit Titelverteidiger Argentinien und Algerien.

"Genau darauf wird der Fokus ausgerichtet sein, dass wir in diesem ersten Spiel voll da sind, dass wir mit der bestmöglichen Mannschaftsleistung taktisch, aber auch was die Energie der Gruppe angeht, in dieses Spiel reingehen."

Grillitsch und Wimmer noch fraglich

Spätestens bis dahin werden laut Rangnick auch die Mittelfeldspieler Florian Grillitsch und Patrick Wimmer wieder zur Verfügung stehen.

Dass das Duo bereits bei der WM-Generalprobe am 1. Juni (20:45 Uhr) gegen Tunesien zum Einsatz kommt, glaubt der Chefcoach allerdings eher nicht.

"Wir werden kein Risiko eingehen", erklärte Rangnick aufgrund zurückliegender Muskelverletzungen, "die ein bisschen größer waren". Man werde Grillitsch und Wimmer in den kommenden Tagen rund um das Tunesien-Spiel heranführen.

Abgesehen von den Verteidigern Gernot Trauner und Maximilian Wöber, die er nach deren langen Verletzungspausen "schweren Herzens" nicht nominiert hat, seien alle Mann an Bord.

"Wenn das hoffentlich so bleibt bis zu Beginn der WM, dann sind wir in der Lage, jeden Gegner nicht nur zu ärgern, sondern ihn auch zu schlagen", meinte Rangnick.

Rangnick will das Land mitnehmen

Wenn man als Gruppenzweiter weiterkomme, würde im Sechzehntelfinale mit großer Wahrscheinlichkeit Spanien warten.

Rangnick: "Das würde ich jetzt nicht als den absoluten Wunschgegner bezeichnen, weil viel schwerer kann es dann eigentlich gar nicht mehr werden. Aber wenn es so ist, dann ist es so."

Man müsse es nehmen, wie es komme. Bei der EM vor zwei Jahren waren die Österreicher als Gruppensieger im Achtelfinale an der Türkei gescheitert (1:2).

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 soll zumindest eine K.o.-Runde überstanden werden. Vor allem aber will der 2022 angetretene Teamchef erneut das Land mitnehmen.

"Was ich mir wünsche, ist, dass das, was sich die letzten vier Jahre entwickelt hat, auch nach der WM so ist, nämlich dass Österreich auf diese Nationalmannschaft richtig stolz ist, und dass wir diese Fans und die Zuschauer glücklich machen. Das ist das für mich das eigentliche Ziel", betonte Rangnick.