Rangnick-Gage wird zum Sitzungsmittelpunkt

Die ÖFB-Spitze traf sich zur Aufsichtsratssitzung in Wien. Dabei wurde der Teamchef, und wie es um seine Zukunft steht, zum Thema des Tages.

Rangnick-Gage wird zum Sitzungsmittelpunkt Foto: © GEPA
Die Zukunft von Teamchef Ralf Rangnick sorgt beim Österreichischen Fußballbund weiterhin für Gesprächsstoff.

Obwohl seine Vertragslage offiziell nicht auf der Tagesordnung stand, entwickelte sich die Personalie bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung am Freitag in Wien laut "Krone" zu einem heißdiskutierten Punkt.

Aufsichtsratschef Josef Pröll zog das Thema spontan auf und eröffnete damit die längste Diskussion des Tages.

Wie berichtet wird, hatte Rangnick in den Tagen zuvor von sich aus das Thema Vertragsverlängerung auf den Tisch gebracht.

Nicht alle befürworten potenzielle Gehaltserhöhung

Im Falle einer Verlängerung dürfte der ÖFB-Teamchef wohl auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Beim Thema Gehalt sollen die Meinungen des Aufsichtsrats allerdings weit auseinandergehen.

Mehrere Landesverbands-Chefs sowie die Bundesliga sehen eine deutliche Erhöhung Rangnicks Gage offenbar kritisch. Auch deshalb sollen sich einige Mitglieder des Aufsichtsrats dafür aussprechen, das neue Vertragsmodell stärker leistungsabhängig zu gestalten.

Es werden weitere Gespräche zwischen Pröll und Rangnick erwartet. Um einen neuen Vertrag durchzuwinken, benötigt es bei einer Aufsichtsrat-Abstimmung eine einfache Mehrheit.

