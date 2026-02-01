-
Traum- oder Horrorlos? ÖFB-Team trifft bei WM2026 auf Messi I #AnsakonferenzAnsakonferenz
-
UVC Graz - TSV HartbergVolleyball - Austrian Volley League Men
-
ASKO Purgstall - Erzbergmadln Trofaiach EisenerzVolleyball - Austrian Volley League Women
-
Union Waldviertel - VCA Amstetten NÖVolleyball - Austrian Volley League Men
-
ATSC WILDCATS Klagenfurt - PSV VG KlagenfurtVolleyball - Austrian Volley League Women
-
Highlights: Graz99ers zittert sich mit Sieg an den KAC heranEishockey - ICE
-
Steelvolleys - UNIONvolleys Bisamberg-HollabrunnVolleyball - Austrian Volley League Women
-
UVC Graz - TSV HartbergVolleyball - Austrian Volley League Women
-
VBK WSL Klagenfurt - SK Aich DobVolleyball - Austrian Volley League Men
-
Highlights: Capitals entscheiden Nervenschlacht für sichEishockey - ICE
-
UVC Ried im Innkreis - UNIONvolleys Bisamberg-HollabrunnVolleyball - Austrian Volley League Men
Rangnick-Gage wird zum Sitzungsmittelpunkt
Die ÖFB-Spitze traf sich zur Aufsichtsratssitzung in Wien. Dabei wurde der Teamchef, und wie es um seine Zukunft steht, zum Thema des Tages.
Die Zukunft von Teamchef Ralf Rangnick sorgt beim Österreichischen Fußballbund weiterhin für Gesprächsstoff.
Obwohl seine Vertragslage offiziell nicht auf der Tagesordnung stand, entwickelte sich die Personalie bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung am Freitag in Wien laut "Krone" zu einem heißdiskutierten Punkt.
Aufsichtsratschef Josef Pröll zog das Thema spontan auf und eröffnete damit die längste Diskussion des Tages.
Wie berichtet wird, hatte Rangnick in den Tagen zuvor von sich aus das Thema Vertragsverlängerung auf den Tisch gebracht.
Nicht alle befürworten potenzielle Gehaltserhöhung
Im Falle einer Verlängerung dürfte der ÖFB-Teamchef wohl auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Beim Thema Gehalt sollen die Meinungen des Aufsichtsrats allerdings weit auseinandergehen.
Mehrere Landesverbands-Chefs sowie die Bundesliga sehen eine deutliche Erhöhung Rangnicks Gage offenbar kritisch. Auch deshalb sollen sich einige Mitglieder des Aufsichtsrats dafür aussprechen, das neue Vertragsmodell stärker leistungsabhängig zu gestalten.
Es werden weitere Gespräche zwischen Pröll und Rangnick erwartet. Um einen neuen Vertrag durchzuwinken, benötigt es bei einer Aufsichtsrat-Abstimmung eine einfache Mehrheit.