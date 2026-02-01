Red Bull Salzburg gastiert am Sonntag im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups beim WAC (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Lavanttaler sind amtierender Cup-Sieger und wollen natürlich wieder um den Titel mitspielen. In der Liga stehen die Kärntner aktuell aber nur auf dem achten Tabellenrang.

Während die Wolfsberger noch kein Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr in den Beinen haben, kickten die Salzburger bereits zwei Mal in der UEFA Europa League. Nach einem 3:1-Sieg gegen den FC Basel unterlag man zuletzt Aston Villa trotz 2:0-Führung noch 2:3.

LIVE-Ticker: