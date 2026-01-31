Nach 20 Jahren im Verband: Zsak und ÖFB gehen getrennte Wege

Österreichs Nachwuchs-Nationalteams starten in das Länderspieljahr 2026.

Das von Martin Scherb betreute U19-Nationalteam (JG 2007) hat den ersten Lehrgang des Jahres bereits hinter sich, die restlichen Teams folgen in den kommenden Wochen. Vorab gibt es Änderungen der Betreuerteams. Nicht betroffen davon sind neben dem U19-Team auch die beiden Nachwuchs-Nationalteams der Frauen.

Neuer Teamchef für U17-WM-Helden

Der Jahrgang 2008, der im November sensationell den Vize-Weltmeistertitel bei der FIFA U17 WM 2025 in Katar erreichte, wird künftig von Oliver Lederer als Teamchef betreut.

Der Jahrgang ist im Frühjahr zwar noch als U18-Nationalteam geführt, steigt aber bereits im März in die Qualifikation zur UEFA U19 EURO 2027 ein, da der Quali-Modus geändert wurde. Dabei bekommen es die ÖFB-Talente beim Mini-Turnier der 1. Quali-Runde am ÖFB-Campus mit Deutschland, Israel und Bosnien-Herzegowina zu tun.

Vize-Weltmeister-Trainer Hermann Stadler wird das U16-Nationalteam (JG 2010) übernehmen. Das Team steigt im Herbst als neues U17-Team in die Qualifikation zur UEFA U17 EURO 2027 ein und trifft dort beim Mini-Turnier der 1. Runde in Georgien auf die Gastgeber und Kasachstan.

Zsak verlässt ÖFB

Nach 20 Jahren beim ÖFB als Nachwuchs-Teamchef sowie als Co-Trainer des Nationalteams, zieht sich Manfred Zsak im Einvernehmen mit dem ÖFB von den Nationalteams zurück. Der 61-Jährige erreichte mit zwei Jahrgängen die U17-EM-Endrunde.

"Der österreichische Fußball war über Jahrzehnte mein berufliches Zuhause und ich werde ihm immer eng verbunden bleiben. Ich durfte als Trainer viele junge Spieler auf ihrem Weg begleiten und mit ihnen besondere Momente erleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, Raum für Neues zu schaffen. Dem ÖFB und allen Wegbegleitern wünsche ich weiterhin viel Erfolg", sagt Zsak.

"Manfred Zsak hat den österreichischen Fußball über Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen Funktionen bereichert und Spuren hinterlassen. Durch seinen großen Erfahrungsschatz gepaart mit Fachwissen und seiner stets authentischen Persönlichkeit hat er Generationen von Spielern mitgeformt. Im Namen des ÖFB und ganz persönlich danke ich Manfred Zsak für seine Verdienste", sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Ponweiser übernimmt U17

Ab sofort wird das U17-Nationalteam (JG 2009) von Franz Ponweiser betreut. In der Funktion als U15-Teamchef betreute er diesen Jahrgang bereits und konnte mit dem Team den ersten ÖFB-Sieg beim renommierten Torneo delle Nazioni einfahren.

Für das U17-Team geht es im März in die entscheidende Quali-Runde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2026. Österreich bekommt es beim Mini-Turnier in Dänemark mit den Gastgebern, Kasachstan und Tschechien zu tun. Die Endrunde findet im Mai in Estland statt.

Die ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams im Überblick

U19-Nationalteam (JG 2007): Teamchef Martin Scherb

U19 Frauen-Nationalteam (JG 2007): Teamchef Markus Hackl

U18-Nationalteam (JG 2008): Teamchef Oliver Lederer

U17-Nationalteam (JG 2009): Teamchef Franz Ponweiser

U17 Frauen-Nationalteam (JG 2009): Teamchef Patrick Haidbauer

U16-Nationalteam (JG 2010): Teamchef Hermann Stadler