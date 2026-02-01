SCR Altach SCR Altach ALT SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 17:30 Uhr
ÖFB-Cup heute: SCR Altach - Sturm Graz

Duell der neuen Trainer im Ländle: Ingolitsch darf im UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinale sofort an seiner alten Wirkungsstätte ran. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: SCR Altach - Sturm Graz Foto: © GEPA
Am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es im Ländle im UNIQA ÖFB-Cup zum Viertelfinal-Duell zwischen dem SCR Altach und Sturm Graz.

Es ist auch das Duell zweier neuer Trainer. Fabio Ingolitsch wechselte im Winter ausgerechnet von Altach nach Graz. Nun darf er gleich mal gegen seinen alten Verein ran.

Sein Pflichtspiel-Debüt ist es jedoch nicht. Dieses ging in der UEFA Europa League mit 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren, dafür konnten die Grazer am Donnerstag zuletzt Brann Bergen 1:0 besiegen.

Beim SCR Altach steht Neo-Cheftrainer Ognjen Zaric erstmals an der Seitenlinie. Gegen den amtierenden Meister sind die Vorarlberger trotz des Heimpublikums Außenseiter.

LIVE-Ticker:

