Am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es im Ländle im UNIQA ÖFB-Cup zum Viertelfinal-Duell zwischen dem SCR Altach und Sturm Graz.

Es ist auch das Duell zweier neuer Trainer. Fabio Ingolitsch wechselte im Winter ausgerechnet von Altach nach Graz. Nun darf er gleich mal gegen seinen alten Verein ran.

Sein Pflichtspiel-Debüt ist es jedoch nicht. Dieses ging in der UEFA Europa League mit 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren, dafür konnten die Grazer am Donnerstag zuletzt Brann Bergen 1:0 besiegen.

Beim SCR Altach steht Neo-Cheftrainer Ognjen Zaric erstmals an der Seitenlinie. Gegen den amtierenden Meister sind die Vorarlberger trotz des Heimpublikums Außenseiter.

LIVE-Ticker: