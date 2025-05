Österreichs Fußball-Nationalteam startet in der kommenden Woche in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Das erste Spiel in der Qualifikationsgruppe H wird im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Rumänien (7. Juni, 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) bestritten, drei Tage später steht das zweite Gruppenspiel auswärts in San Marino (10. Juni, 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) an.

Mit dabei sind drei Neulinge: Mainz-Legionär Nikolas Veratschnig, Portsmouth-Keeper Nicolas Schmid und WAC-Schlussmann Nikolas Polster.

Vier Torhüter und Rückkehrer

Thierno Ballo, Marco Friedl und Mathias Honsak kehren zurück ins ÖFB-Aufgebot. Mit dabei sind unter anderem auch vier Torhüter: Neben Schmid und Polster auch Tobias Lawal und Patrick Pentz. Alexander Schlager muss verletzungsbedingt passen.

Gernot Trauner (Feyenoord) steht im Aufgebot, ist allerdings für das Rumänien-Match gesperrt. Kapitän David Alaba ist nach seinem Meniskusriss Ende April noch nicht fit.

Nur auf der Abrufliste scheinen unter anderem Niklas Hedl (Rapid), Alexander Prass (Hoffenheim), Kevin Stöger, Stefan Lainer (beide Gladbach) und Muhammed Cham (Trabzonspor) auf.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler Verein TOR: Tobias Lawal LASK Patrick Pentz Bröndby (DEN) Nikolas Polster WAC Nicolas Schmid Portsmouth (ENG) ABWEHR: Kevin Danso Tottenham Hotspur (ENG) Marco Friedl Werder Bremen (GER) Philipp Lienhart SC Freiburg (GER) Phillipp Mwene FSV Mainz 05 (GER) Stefan Posch Atalanta Bergamo (ITA) Leopold Querfeld Union Berlin (GER) Gernot Trauner Feyenoord Rotterdam (NED) Nikolas Veratschnig Mainz 05 (GER) Maximilian Wöber Leeds United (ENG) MITTELFELD: Thierno Ballo WAC Christoph Baumgartner RB Leipzig (GER) Florian Grillitsch Real Valladolid (ESP) Marco Grüll Werder Bremen (GER) Konrad Laimer FC Bayern (GER) Marcel Sabitzer Borussia Dortmund (GER) Xaver Schlager RB Leipzig (GER) Romano Schmid Werder Bremen (GER) Nicolas Seiwald RB Leipzig (GER) Patrick Wimmer VfL Wolfsburg (GER) ANGRIFF: Michael Gregoritsch SC Freiburg (GER) Marko Arnautovic Inter Mailand (ITA) Raul Florucz Olimpija Ljubljana (SLO) Mathias Honsak 1.FC Heidenheim (GER)

Auf Abruf:

Niklas Hedl (Rapid/1), Nicolas Kristof (Elversberg/0) - Emanuel Aiwu (Sturm Graz/0), Jonas Auer (Rapid/0), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg/1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona/3/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/39/2), David Nemeth (St. Pauli/0), Alexander Prass (Hoffenheim/13/0), Maximilian Ullmann (WAC/1/0), Muhammed Cham (Trabzonspor/5/0), Florian Kainz (1. FC Köln/28/1), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/9/1), Matthias Seidl (Rapid/8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/5/0), Junior Adamu (Freiburg/9/0), Maximilian Entrup (LASK/3/1)

