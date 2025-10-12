Österreich kann am heutigen Sonntag-Abend einen vorentscheidenden Schritt in Richtung erster WM-Teilnahme seit 28 Jahren machen.

Gelingt im schwierigen Auswärtsspiel gegen Rumänien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) ein Sieg, würde der Vorsprung auf Bosnien-Herzegowina zwei Spieltage vor Schluss bereits fünf Punkte betragen. Zusätzlich weist das ÖFB-Team die deutlich bessere Tordifferenz auf.

Bei Arnautovic reicht es nur für die Bank

Diese herausragende Ausgangsposition will Teamchef Ralf Rangnick mit einer Startelf erreichen, die im Vergleich zum 10:0-Sieg über San Marino am Donnerstag auf vier Positionen verändert ist.

So steht wie angekündigt diesmal Alexander Schlager im ÖFB-Kasten. Neo-Rekordtorschütze Marko Arnautovic, der das Abschlusstraining auslassen musste, sitzt zunächst nur auf der Bank, dafür steht der zuletzt angeschlagene Christoph Baumgartner in der Startelf.

In der Viererkette werden Alexander Prass und Kevin Danso für Phillipp Mwene und Philipp Lienhart rausrotiert.

Die ÖFB-Startelf: Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch

Die ÖFB-Ersatzbank: Polster, Pentz, Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grüll, Wurmbrand, Florucz, Schöpf

Die rumänische Startelf: Radu; Ratiu, Popescu, Burca, Chipciu; Hagi, M. Marin, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila

Die rumänische Ersatzbank: Tarnovanu, Sava, Eissat, Ghita, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, Munteanu, R. Marin, Tanase, Morutan, Sut