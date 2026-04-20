Marko Arnautovic: "Ich bin in eine Depression reingekommen"

Marko Arnautovic ist österreichischer Rekordtorjäger. Der Wiener ist hierzulande ein absoluter Star und darf sich im kommenden Sommer auf seine erste WM freuen.

Dabei durchlebte der Österreicher auch schwierige Zeiten, wie er im "Servus TV"-Podcast "Servus, WM! We are from Austria" gesteht.

Horror für Arnautovic

Mitten in seiner China-Zeit startete die Covid-Pandemie. "Ich musste zehn Kontrollen machen, fünfmal Blut abnehmen, fünfmal Nase, Mund, diese Kontrollen mit diesen Stäbchen", verrät der Wiener.

Zwei Wochen wurde der Österreicher in dieser Zeit in einem Hotel quarantiert. "Ich hatte kein Fenster. Ich hatte keine Handtücher für zwei Wochen. Das Essen, was du bekommst, das ist gar nichts. Es war Horror", so Arnautovic.

Offen gesteht er: "Ich bin dann in so eine Depression reingekommen. Das, was keiner wusste: Die war schlimm."

Italien-Wechsel und Familie half

Es stellte sich für den Stürmer die Frage, ob das hohe Gehalt alldies wert sei. Schließlich erhielt Arnautovic eine Offerte aus Bologna, die er dankend annahm.

Durch seine Familie und viele Gespräche schaffte es der Wiener aus der Depression. "Ich habe nie Tabletten genommen für irgendwelche Depressionen. Ich habe Angst vor Tabletten, vor sowas", so der Nationalspieler.