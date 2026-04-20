ÖFB-Rekordspielerin wird erstmals Mama

Freudige Nachrichten bei ÖFB-Kapitänin und Rekordspielerin Sarah Puntigam.

Die 33-Jährige gibt auf Instagram bekannt, dass sie und ihre Ehepartnerin Genessee erstmals Eltern werden. "Puntigam-Party zu dritt ab August", schrieben sie zu den Schnappschüssen.

Das Kind wird im August erwartet. Seit 2023 steht Puntigam in den USA bei Houston Dash unter Vertrag.