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ÖFB-Rekordspielerin wird erstmals Mama
Am Samstag fehlte die ÖFB-Kickerin im Länderspiel gegen Deutschland noch aufgrund einer Gehirnerschütterung. Nun hat sie freudige News zu verkünden.
Freudige Nachrichten bei ÖFB-Kapitänin und Rekordspielerin Sarah Puntigam.
Die 33-Jährige gibt auf Instagram bekannt, dass sie und ihre Ehepartnerin Genessee erstmals Eltern werden. "Puntigam-Party zu dritt ab August", schrieben sie zu den Schnappschüssen.
Das Kind wird im August erwartet. Seit 2023 steht Puntigam in den USA bei Houston Dash unter Vertrag.