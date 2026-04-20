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ÖFB-Rekordspielerin wird erstmals Mama

Am Samstag fehlte die ÖFB-Kickerin im Länderspiel gegen Deutschland noch aufgrund einer Gehirnerschütterung. Nun hat sie freudige News zu verkünden.

ÖFB-Rekordspielerin wird erstmals Mama Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Freudige Nachrichten bei ÖFB-Kapitänin und Rekordspielerin Sarah Puntigam.

Die 33-Jährige gibt auf Instagram bekannt, dass sie und ihre Ehepartnerin Genessee erstmals Eltern werden. "Puntigam-Party zu dritt ab August", schrieben sie zu den Schnappschüssen.

Das Kind wird im August erwartet. Seit 2023 steht Puntigam in den USA bei Houston Dash unter Vertrag.

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