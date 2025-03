Liga-B-Verbleib! Diese Mannschaften warten auf das ÖFB-Team

Nichts wurde es aus dem direkten Wiederaufstieg Österreichs in Liga A der UEFA Nations League.

Das ÖFB-Team legte nach dem leichtfertig verpassten Gruppensieg in der Hauptphase des noch immer recht jungen Bewerbs auch im Aufstiegsplayoff gegen Serbien einen Selbstfaller hin und bleibt damit in Liga B.

Die ÖFB-Noten zum Selbstfaller in Serbien >>>

Die nächste Ausgabe der UEFA Nations League steht im Herbst 2026 auf dem Programm. Die ersten vier Spieltage finden dann in der neu eingeführten Mega-Länderspielpause zwischen 21. September und 6. Oktober 2026 statt. Die restlichen beiden Spieltage werden zwischen 9. und 17. November 2026 abgehalten.

So könnten die Lostöpfe aussehen

Gegen wen Österreich dann spielen wird, ist freilich noch offen. LAOLA1 hat sich aber bereits Gedanken zu den möglichen Gegnern gemacht.

Noch hat die UEFA kein offizielles Reglement für die 2026/27er Ausgabe der Nations League herausgegeben, man kann aber davon ausgehen, dass die Setzliste bei der Gruppenauslosung wieder auf den Leistungen der vorangegangenen Edition basiert. Bisher war es so, dass die vier Direktabsteiger aus Liga A bei der Auslosung in Topf 1 landeten, die Gruppenzweiten der Liga B in Topf 2, die Gruppendritten in Topf 3 und die Aufsteiger aus Liga C in Topf 4.

Da es seit heuer aber Auf- bzw. Abstiegsplayoff zwischen den Zweiten der jeweils niedrigeren Liga und den Dritten der jeweils höheren Liga gibt, ist noch offen, wie sich die Töpfe genau zusammensetzen. Geht man davon aus, dass die Direktabsteiger weiterhin in Topf 1 landen, die Direktaufsteiger weiterhin in Topf 4 und die jeweiligen Playoff-Gewinner bzw. -Verlierer in den Töpfen dazwischen, würde die Topfeinteilung folgendermaßen aussehen (Österreich würde je einen Gegner aus den Töpfen 1, 3 und 4 zugelost bekommen):

Topf 1:

Polen

Israel

Bosnien-Herzegowina

Schweiz

Topf 2:

Österreich

Ungarn

Schottland

Ukraine

Topf 3:

Georgien

Kosovo

Slowenien

Irland

Topf 4:

Schweden

Rumänien

Nordirland

Nordmazedonien