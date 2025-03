Der Start ins neue Länderspieljahr ist missglückt.

Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel verliert das ÖFB-Team das Rückspiel in Serbien mit 0:2 und bleibt in der UEFA Nations League somit zweitklassig.

"Rein vom Spielverlauf ist dieses Ergebnis absurd, es fühlt sich auch so an", sagt Teamchef Ralf Rangnick.

"Im Stile einer Heimmannschaft"

Er rechnet vor: "Wir hatten bis zur Roten Karte das Spiel im Stile einer Heimmannschaft komplett im Griff. Gefühlt hatten wir 75 Prozent Ballbesitz."

In Zählbares ummünzen konnte das ÖFB-Team das aber wieder nicht. Eine Parallele zum Hinspiel. "Der Spielverlauf war wie im ersten Match. Wir haben es sicher nicht verdient, heute zu verlieren, aber ab und zu ist es so im Fußball", weiß Marko Arnautovic.

Florian Grillitsch argumentiert ähnlich: "Über beide Spiele gesehen waren wir ganz klar die bessere Mannschaft. Aber im Fußball gewinnt die bessere Mannschaft leider nicht immer."

Die Sache mit den Chancen...

Während die Österreicher im ersten Duell mit den Serben tatsächlich noch ein klares Chancenplus hatten, stellte sich das in Belgrad aber anders dar, die Serben hatten letztlich mehr Torschüsse (13:12) und einen höheren xG-Wert (1,44:1,15).

Rangnick: "Natürlich haben wir es im Hinspiel verabsäumt, vorzulegen. Im Rückblick muss man sagen, wir haben es da verabsäumt, deutlich in Führung zu gehen. Klar, am Ende musst du die Spiele auch entscheiden. Wir haben es auch schon im Spiel gegen Slowenien versäumt, das zweite oder dritte Tor zu machen."

Die mangelnde Chancenauswertung ist und bleibt ein Thema. "Wir müssen im letzten Drittel effizienter und zwingender werden. Wenn wir zu keinen Chancen kämen, müssten wir uns mehr Gedanken machen", findet Grillitsch.

"Wir müssen das akzeptieren, haben alles dafür getan, um aufzusteigen, aber letztlich hat die Chancenauswertung nicht gepasst. Daran habe auch ich große Schuld, weil ich im ersten Spiel Tore machen muss. Manchmal gehen alle rein, manchmal gar keiner", sagt Arnautovic.

"Dementsprechend ist die Stimmung"

Was bleibt, ist Enttäuschung. "Wenn man beide Spiele gesehen hat und sieht, was rausgekommen ist, ist es sehr ernüchternd. Wir hätten mehr verdient. Das schmerzt extrem, dementsprechend ist auch die Stimmung in der Kabine", berichtet Gernot Trauner.

Das Glas halb voll sieht indes Arnautovic: "Wir sollten jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, wir haben zwei gute Spiele gemacht. Ich weiß, dass wir eine große Zukunft haben."