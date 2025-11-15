Ganz stark! ÖFB-U17 stürmt ins WM-Achtelfinale

Die ÖFB-U17 steht im Achtelfinale der FIFA U17-Weltmeisterschaft in Katar!

Nach hartem Kampf schlägt die Mannschaft von Hermann Stadler die Altersgenossen aus Tunesien in der Zwischenrunde mit 2:0 (0:0).

Langes Zittern

Die ÖFB-Burschen tun sich diesmal schwerer als noch in den Gruppenspielen. Zwar hat man mehr Spielanteile, so richtig gefährlich kann man lange aber nicht werden.

Stattdessen taucht Tunesien in Form von Anisse Saidi im ÖFB-Sechzehner auf, Keeper Daniel Posch kann parieren (30.).

Unmittelbar vor der Pause dann die große Chance für Österreich: Dominik Dobis läuft alleine auf das Tor zu, scheitert aber an Tunesien-Goalie Slim Bouaskar und dann an der Stange (40.). Das Salzburg-Talent wäre wohl aber ohnehin aus Abseitsposition gestartet.

Nach dem Seitenwechsel kann Österreich das Tempo etwas anziehen, wirklich konkret wird es aber nur selten. Dafür muss auf der Gegenseite Vasilije Markovic für seinen Tormann retten, nachdem Posch patzt (68.).

Moser einmal mehr der überragende Mann

Das junge ÖFB-Team legt daraufhin aber nochmal eine Schippe drauf und kommt in Form des eingewechselten Filip Aleksic beinahe zur Führung, der junge Salzburger scheitert aber gleich zwei Mal binnen weniger Momente an Bouaskar (77.).

Schlussendlich muss einmal mehr bei dieser WM ein Elfmeter als Brustlöser her: Markovic setzt nach einem abgewehrten Schuss nach und wird von Goalie Bouaskar gefoult. Johannes Moser tritt an und lupft die Kugel ganz lässig zum 1:0 in die Maschen (83.).

Daraufhin ist der Bann endgültig gebrochen, Moser taucht nur wenige Sekunden später erneut im Strafraum auf und zieht ab, Verteidiger Ali Jaber kann die Kugel nur mehr in die eigenen Maschen ablenken - 2:0 (84.). Der Lieferinger hält nun bereits bei vier Turniertoren.

Jaber sieht in der Nachspielzeit auch noch Gelb-Rot, die Partie ist zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst entschieden.

Im Achtelfinale am Dienstag wartet nun England. Die jungen "Three Lions" haben ihr Zwischenrundenduell mit 2:0 gegen Südkorea gewonnen.

Deutschland muss hingegen nach einem 0:1 gegen Burkina Faso bereits die Segel streichen. Auch Mitfavoriten wie Kroatien (im Elfmeterschießen gegen Usbekistan) oder Argentinien (im Elfmeterschießen gegen Mexiko) scheitern überraschend in der Zwischenrunde.